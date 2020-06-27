Gökhan Baran'ın hayatı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla değişti
11 yaşında arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılıp vücudunun büyük bir bölümü yanan Gökhan Baran (27), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisiyle ilgili talimatıyla hayatı değişti. Başkan Erdoğan'a teşekkür borcunun olduğunu söyleyen Gökhan Baran, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı külliyede ziyaret ederek teşekkür edip, şükranlarımı sunmak" dedi.
2005 yılında arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılarak vücudunun büyük bir bölümü yanan Gökhan Baran, çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Gökhan Baran, 2006 yılında bir okul açılışı için Konya'ya gelen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini çekti. Erdoğan'ın tedavisiyle ilgili talimatıyla sıralı ameliyatlar geçiren Baran'ın vücudu önemli ölçüde normale döndü.
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