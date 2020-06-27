27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gökhan Baran'ın hayatı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla değişti

Gökhan Baran'ın hayatı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla değişti

11 yaşında arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılıp vücudunun büyük bir bölümü yanan (27), Başkan 'ın tedavisiyle ilgili talimatıyla hayatı değişti. Başkan Erdoğan'a teşekkür borcunun olduğunu söyleyen Gökhan Baran, "En büyük hayalim külliyede ziyaret ederek teşekkür edip, şükranlarımı sunmak" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAYATI DEĞİŞTİ! TEK HAYALİ VAR

2005 yılında arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılarak vücudunun büyük bir bölümü yanan , çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Gökhan Baran, 2006 yılında bir okul açılışı için 'ya gelen dönemin Başbakanı 'ın dikkatini çekti. Erdoğan'ın tedavisiyle ilgili talimatıyla sıralı ameliyatlar geçiren Baran'ın vücudu önemli ölçüde normale döndü.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA