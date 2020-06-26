Adana’da eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay: Pişmanım
Adana’da geçtiğimiz yıl temmuz ayında eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldüren ve tutuklu yargılanan astsubay Ertuğrul Güçlü, "Her şey bir anda oldu. Pişmanım." dedi.
Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'taki 12 katlı apartmanın 11'inci katında, geçen yıl 9 Temmuz akşamı yaşanan olay şöyle meydana geldi;
Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra Güçlü ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada çıkan tartışmada, Ertuğrul Güçlü, eşi Büşra Güçlü ile eşinin babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner'i, beylik tabancasıyla vurdu.
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