26 Haziran 2020, Cuma
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Adana’da eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay: Pişmanım

’da geçtiğimiz yıl temmuz ayında eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldüren ve tutuklu yargılanan astsubay , "Her şey bir anda oldu. Pişmanım." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'taki 12 katlı apartmanın 11'inci katında, geçen yıl 9 Temmuz akşamı yaşanan olay şöyle meydana geldi;

Jandarma Astsubay Çavuş , 4 aylık eşi ile birlikte kayınpederi 'in evine gitti. Burada çıkan tartışmada, Ertuğrul Güçlü, eşi Büşra Güçlü ile eşinin babası Cemal Ünlükıraner ve annesi 'i, beylik tabancasıyla vurdu.

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