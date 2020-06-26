26 Haziran 2020, Cuma
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Maltepe D-100'de trafiği kilitleyen intihar girişimi

İstanbul mevkiinde üst geçitte girişiminde bulunan bir kişi trafikte yoğunluğa neden oldu. Polisin ikna çabaları sonucu aşağıya indirilen Ercan T. polis merkezine götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ!

Olay saat 13.30 sıralarında üst geçitte meydana geldi. Üst geçidin korkuluklarına çıkarak girişiminde bulunan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak Ercan T.'yi ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de D-100 karayolu üzerine hava yastığı açtı. Trafik, intihar girişimi nedeniyle istikametine tek şeritten verildi.

AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu Ercan T. aşağıya indirildi. Ercan T. aşağıya indirildiği sırada D-100 karayolu tamamen trafiğe durduruldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ercan T.'nin polis aracına bindirilmesi ve itfaiyenin hava yastığını kaldırmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

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