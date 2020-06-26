Konya’da peş peşe feci kazalar: 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre... Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen diğer bir kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberine göre, Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
TIR İLE ÇARPIŞTI
Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, minibüs hurdaya dönerken, TIR devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
KONYA'DA AKŞEHiR İLÇESİNDE KAZA: 3 ÖLÜ
Konya'nın Akşehir ilçesinde öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu ise 3 kişinin öldüğü, 2 kişiyaralandı.
Seydişehir ilçesinde oturan Necattin Karal'ın, eşi Bahide Karal, oğlu Emrah Karal ve komşusu sürücü Fevzi Karagöz ile birlikte, yanlarında kalması için evlerine getirmek istedikleri kayınvalidesi Hatice Bezciyarar'ı Tekirdağ'dan alıp, geri dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazada ölen Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları sürücü Fevzi Karagöz'ün cenazelerinin yarın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürürken sürücü Fevzi Karagöz'ün direksiyon başında uyuduğu üzerinde duruluyor.
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