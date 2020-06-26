Vatan Caddesi'nde korkunç kaza! Yaralılar var
Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Her iki otomobilde de bulunan 3 kişiden 2'si çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Takla atan otomobilin içinde sıkışan bir kadın ise kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Vatan Caddesi Edirnekapı Şehitliği yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BLL 568 plakalı otomobil Vatan Caddesi Aksaray istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje vurduktan sonra karşı şeride uçtu. Bu sırada karşı şeritten Otogar istikametine ilerleyen 34 CLG 894 plakalı otomobile çarpan araç takla atarak ters döndü. Her iki otomobilde de bulunan 3 kişiden 2'si çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Takla atan otomobilin içinde sıkışan bir kadın ise kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de otomobil içinde sıkışan kadına ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilin içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nde iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin otomobil içinde sıkışan kadını kurtarma çalışmaları sırasında toplanan kalabalık ise sosyal mesafeye uymadan kurtarma çalışmalarını izledi. Birçok kişinin de maske takmadıkları görüldü. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
"DİREKSİYONU KIRMASAM BEN DE VURACAKTIM"
Yaralıların yardımına koşan Gökhan Dikilitaş kazayla ilgili "Olay tam önümde oldu. Ters yatan araç karşı şeritten uçup beyaz araca vurdu. Ben de direksiyonu kırmasaydım ben de beyaz arabaya vuracaktım. Karşı şeritten direkt geldi, araca vurduktan sonra ters döndü" şeklinde konuştu.
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