26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Batman'da alışveriş merkezinde yangın

Son dakika: Batman'da alışveriş merkezinde yangın

Son dakika haberine göre; ’da bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
BATMAN'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN

Merkez Belde Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip gelerek yangına müdahale etmeye başladı.

Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA