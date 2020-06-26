TRT iş ilanları başvuru formu: KPSS'siz TRT yeni personel alım ilanları yayımladı!
KPSS'siz TRT yeni personel alım ilanları yayımladı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 21 farklı meslekten personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS şartı olmaması nedeniyle başvuru şartları merak ediliyor. Peki, TRT iş ilanları başvuru formuna nasıl ulaşırım? İşte detaylar...
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), KPSS şartı aranmadan 21 farklı meslek dalına personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için şartlar açıklamanın içinde yer alıyor. Biz de sizler için yayımlanan başvuru şartlarını bir araya getirdik. ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz...
TRT personel alım ilanı bekleyenler için Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından yeni personel alım ilanları yayımlandı.
Yayımlanan yeni personel alım ilanları ile birlikte TRT'ye 21 farklı meslekte personel alınacağı bildirildi.
TRT 21 FARKLI MESLEKTE KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların da başvuru yapacağı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandı.
TRT bünyesinde çalışacak adaylar için başvuru şartları arasında adayların tecrübeli olması gerektiği aranmadığı bildirildi.
TRT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLAR
TRT tarafından yayımlanan 21 farklı meslekte personel alımı genel başvuru şartları şöyle:
-18 Yaşından büyük olmak.
-Verilecek görevi yaparken herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
-Belirtilen alım ilanlarında gerekli şatları sağlamak,
-Belirtilen dilleri akıcı ve düzgün konuşmak.
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