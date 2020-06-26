Koronavirüsü Yalova'dan getirmişlerdi! O köyde karantina sona erdi

Yalova'dan annesiyle birlikte Zonguldak Kozlu'ya bağlı Sivriler köyünde yaşayan dedesini ziyarete gelen M.K., babaannesi ve kuzeninin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Sivriler köyünün Dere mevkisindeki 60 haneye yönelik 12 Haziran'da karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kapsamında jandarma ekipleri, Dere mevkisine giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı. Gece itibarıyla 14 günlük karantina uygulaması sona erdi. Jandarma ekipleri de bariyerleri kaldırdı.

Sivriler köyünün muhtarı Şenol Taşkın, karantinanın sorunsuz sona erdiğini söyledi. Kaymakamlık, jandarma ve destek veren diğer kurumlara teşekkür eden Taşkın, "Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile akrabalarında Covid-19 görülmüştü. Karantina sorunsuz sona erdi. Sadece M.K.'nin yaşlı olan babaannesi hastanede gözetim altında. Diğerleri evlerinde izole altındalar. Sağlık ekipleri takip ediyor. Hepsinin sağlık durumu iyi" dedi.