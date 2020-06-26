Batman’da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü
Gercüş ilçesinde nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi. Alaca sansar nesli tükenme riski yüksek olan türler arasında 'Kırmızı Liste'de yer alıyor.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Gercüş ilçesinde tarlasında çalışırken Aziz Doğmuş tarafından görüntülendi.
DOĞAYA SALINDI
Alaca sansarı görünce cep telefonu kamarasıyla kaydettiğini anlatan Doğmuş, "Alaca sansarı tarlada çalışırken çukurun içinde bulduğumda bitkin haldeydi. Onu oradan alıp kutuya yerleştirip, beslemeye başladık. Bir süre sonra da Kırkat Göleti civarında doğaya saldım" dedi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da yine aynı rezalet!
- O köyde karantina sona erdi
- Safranbolu'daki karantina uzatıldı
- Üniversite sınavına gireceklere başarı mesajları!
- Bu nasıl sapkınlık? İğrenç itiraflar
- Trafiği kilitleyen intihar girişimi!
- Konya’da feci kazalar! Çok sayıda ölü var
- Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Taraflar birbirine girdi!
- KPSS'siz TRT yeni personel alım ilanları yayımladı!
- YKS sınavı öncesi okunacak dualar!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 YKS sınav süresi ne kadar? Üniversite sınavı oturumu kaç dakika?
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
- Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Tütün satışı yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...
- Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- Son dakika: İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi