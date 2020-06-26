26 Haziran 2020, Cuma
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Batman’da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

ilçesinde nesli tükenmekte olan alaca görüntülendi. nesli tükenme riski yüksek olan türler arasında ''de  yer alıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı '' kategorisinde yer alan alaca , ilçesinde tarlasında çalışırken Aziz Doğmuş tarafından görüntülendi.

DOĞAYA SALINDI

Alaca sansarı görünce cep telefonu kamarasıyla kaydettiğini anlatan Doğmuş, "Alaca sansarı tarlada çalışırken çukurun içinde bulduğumda bitkin haldeydi. Onu oradan alıp kutuya yerleştirip, beslemeye başladık. Bir süre sonra da Kırkat Göleti civarında doğaya saldım" dedi.

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