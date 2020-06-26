26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri TBMM'de HDP'li bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

TBMM'de HDP'li bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberine göre, 'de sayılarında artış yaşanıyor. Günde 400 testin yapıldığı 'te 'li milletvekilinde  tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
HDP'Lİ VEKİLİN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

CNN Türk'ün haberine göre; 'de sayılarında artış yaşanıyor. Günde 400 testin yapıldığı 'te 'li milletvekilinde tespit edildi.

TEST YAPILMASI İSTENDİ

Meclis'te bugüne kadar 19 kişide virüse rastlandı. Meclis yönetiminin milletvekili ile temaslı bulunanların yapmalarını istediği belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA