TBMM'de HDP'li bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildi
Son dakika haberine göre, TBMM'de vaka sayılarında artış yaşanıyor. Günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.
CNN Türk'ün haberine göre; TBMM'de vaka sayılarında artış yaşanıyor. Günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.
TEST YAPILMASI İSTENDİ
Meclis'te bugüne kadar 19 kişide virüse rastlandı. Meclis yönetiminin milletvekili ile temaslı bulunanların test yapmalarını istediği belirtildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
- Sokak ringe döndü! Avukattan yumruklu savunma
- İstanbul’da tek tek yakalandılar!
- Tarkan’ın kuzeninin firar ettiği davada yeni gelişme!
- Gündüz melek gece şeytan
- Ne sosyal mesafe var ne de maske...
- Örgüt elebaşı tutuklandı 15 mağdur kurtarıldı
- İğrenç olay! Annesinin sevgilisi...
- Süt ve peynirde hileye dikkat
- "Süre kısaldı! Büyük Marmara depremi..."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...
- Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- Son dakika: İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi
- Son dakika: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi! 26 Haziran son depremler
- Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Araç özellikleri nelerdir?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları
- Cuma Hutbesi 26 Haziran: Diyanet Cuma hutbesi konusu: "Yuvalarımız Kur'an ile aydınlansın"
- 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!