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Terhisine bir gün kalan Kıbrıs’ta görevli asteğmen kazada hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan 26 yaşındaki , terhisine bir gün kala dün saat 04.30 sıralarında Güzelyurt-Lefke karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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TERHİSİNE BİR GÜN KALMIŞTI! ASTEĞMENDEN ACI HABER

Bir yıldır Güzelyurt'ta görev yapan yönetimindeki R 673 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyonetle çarpıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Kazada Asteğmen Ekerel yaşamını yitirirken, Gökçe ise yaralandı. Adem Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Terhisine bir gün kala trafik kazasında yaşamını yitiren Asteğmen Taylan Ekerel'in cenazesinin, memleketi 'nın Fethiye ilçesine gönderileceği belirtildi.

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