Tarkan’ın kuzeninin firar ettiği davada yeni gelişme!
Aralarında Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi tarafından işlenen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin dava görülmeye devam edildi. Esenyurt’ta iş yerinde önce silah ile vurulan daha sonra ise dükkanı yakılarak hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz’ın davasında ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen ve cezaevinden firar eden Servet Tevetoğlu halen yakalanamadı. Duruşmada davanın bir diğer firari sanığı Nihat Budak’ın yakalandığı açıklandı.
İstanbul Esenyurt'ta 17 Ocak 2017'de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada maktül Ercan Gönülkırmaz'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı Nihat Budak hakkındaki yakalama emrinin infaz edildiğini söyledi. Öte yandan duruşmada Servet Tevetoğlu ve Turgay Tokur hakkında çıkarılan yakalama emirlerine bir cevap olmadığı açıklandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Turgay Tokur ve Servet Tevetoğlu hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin beklenmesine ve duruşmanın ertelenmesine hükmetti.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik'e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi işyerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı.
İddianamede Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, işyerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktüle ateş ettiği, Servet Tevetoğlu'nun ise işyerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı.
CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ!
Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un 'kan gütme saikiyle öldürme', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tevetoğlu, kefaletini ödemeden açık cezaevinden firar etmişti.
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