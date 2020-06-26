Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Araç özellikleri nelerdir?

Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül için toplanan yarışmacılar annelerine sorularn soruların cevabını bilmeye çalıştılar. Son bölümü kaçıran seyirciler, araba ödülünü hangi yarışmacının kazandığını merak ediyorlar. Final haftasına sayılı günler kala ödüllerin değerleri de artmaya başladı. Skoda Kodiaq model araba ödülü sahibini buldu. Peki, Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Skoda Kodiaq özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 22020 ARABA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin finaline kısa bir süre kala klasikleşmiş oyunlardan olan araba ödülü oyunu oynandı.

Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalıştılar. Oldukça eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı bölümde en fazla doğru yanıtı veren isim araba ödülünün sahibi oldu. Elif, Sercan, Cemal Can, Nisa, Berkan, Yasin ve Barış'ın yarıştığı ödülde bazı yarışmacılar verdikleri yanıtlarla herkesi güldürdü.

25 Haziran'da oynanan araba ödülünü ELİF kazandı.

SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1.5 TSI 150 PS ACT DSG

2.0 TDI 190 PS DSG 4x4

Silindir Sayısı 4 4

Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968

Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5

Maks. güç

[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000

Maks. tork

[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250

Model Yılı: 2020

Araç Türü: Binek

Segment: D

Gövde Tipi: SUV

Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)

Donanım Paketi: Prestige

Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya

Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?

MOTOR

Yakıt Tipi: Benzin

Silindir Hacmi: 1498 cc

Silindir Adedi: 4

Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon

Besleme Tipi: Turbo

SKODA KODIAQ FİYATI NE KADAR?







SURVİVOR 2020 YENİ TAKIMLAR

Survivor son bölümünde mücadelesi verilen kaptanlık oyunu ardından yanıtını buldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ve Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Yıldırım, haftanın yeni takımlarını oluşturdu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

1- Cemal Can

2- Berkan

3- Nisa

4- Barış

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

1- Sercan

2- Elif

3- Yasin