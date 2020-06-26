Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Araç özellikleri nelerdir?
Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Survivor 2020'de yarışmacıları büyük sürpriz bekledi. Oyun alanına toplanan yarışmacılar ödülün ne olduğunu merakla bekliyordu. Sunucu Murat Ceylan, yarışmacıları fazla bekletmeden sürpriz ödülü açıkladı. Kazanana Skoda Kodiaq marka araba verilecekti. Survivor 2020'de araba ödülünün hangi yarışmacının kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Skoda Kodiaq özellikleri nelerdir?
Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül için toplanan yarışmacılar annelerine sorularn soruların cevabını bilmeye çalıştılar. Son bölümü kaçıran seyirciler, araba ödülünü hangi yarışmacının kazandığını merak ediyorlar. Final haftasına sayılı günler kala ödüllerin değerleri de artmaya başladı. Skoda Kodiaq model araba ödülü sahibini buldu. Peki, Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Skoda Kodiaq özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler...
SURVİVOR 22020 ARABA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020'nin finaline kısa bir süre kala klasikleşmiş oyunlardan olan araba ödülü oyunu oynandı.
Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalıştılar. Oldukça eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı bölümde en fazla doğru yanıtı veren isim araba ödülünün sahibi oldu. Elif, Sercan, Cemal Can, Nisa, Berkan, Yasin ve Barış'ın yarıştığı ödülde bazı yarışmacılar verdikleri yanıtlarla herkesi güldürdü.
25 Haziran'da oynanan araba ödülünü ELİF kazandı.
SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1.5 TSI 150 PS ACT DSG
2.0 TDI 190 PS DSG 4x4
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
Maks. güç
[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
Maks. tork
[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250
Model Yılı: 2020
Araç Türü: Binek
Segment: D
Gövde Tipi: SUV
Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
Donanım Paketi: Prestige
Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya
Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?
MOTOR
Yakıt Tipi: Benzin
Silindir Hacmi: 1498 cc
Silindir Adedi: 4
Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
Besleme Tipi: Turbo
SKODA KODIAQ FİYATI NE KADAR?
SURVİVOR 2020 YENİ TAKIMLAR
Survivor son bölümünde mücadelesi verilen kaptanlık oyunu ardından yanıtını buldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ve Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Yıldırım, haftanın yeni takımlarını oluşturdu.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
1- Cemal Can
2- Berkan
3- Nisa
4- Barış
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
1- Sercan
2- Elif
3- Yasin
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Anne babalar dikkat! “TikTok” tehlikesi
- Bu tezgah başka yerde yok!
- İstanbul'da polisi harekete geçiren görüntü!
- 18 ilde dev operasyon!
- Manisa'da son durum ne? Vali A Haber'de açıkladı
- Hortuma 'hortum'la müdahale
- THY, 16 Temmuz'da İran seferlerine başlıyor
- Henüz 15 yaşında! Yurttan kaçıp yaptığına bakın
- Karga böyle kurtarıldı!
- "Süre kısaldı! Büyük Marmara depremi..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- Son dakika: İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi
- Son dakika: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi! 26 Haziran son depremler
- Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Araç özellikleri nelerdir?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları
- Cuma Hutbesi 26 Haziran: Diyanet Cuma hutbesi konusu: "Yuvalarımız Kur'an ile aydınlansın"
- 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama