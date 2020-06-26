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İzmir’de 2 grup arasında çekiçli sopalı kavga! Sosyal medya yıkıldı

Buca ilçesinde iki grup arasında merdiven, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga anlarının sosyal medyaya düşmesi ile görüntüleri izleyen vatandaşlar şaşkınlığa uğradı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KAVGA! BÖYLESİNİ İZLEMEDİNİZ

Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde, dün öğlen saatlerinde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan şüpheliler, birbirlerine çekiç, merdiven, duba ve sopa gibi malzemelerle saldırdı.

İzmir’de 2 grup arasında çekiçli sopalı kavga! Sosyal medya yıkıldı İZMİR’DE 2 GRUP ARASINDA ÇEKİÇLİ SOPALI KAVGA! SOSYAL MEDYA YIKILDI

ÇEKİÇ, SOPA, MERDİVEN VE DUBALARLA…

Kavgayı gören bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, birbirine tekme tokat giren iki grup, çekiç, sopa, merdiven ve dubalarla birbirlerine saldırdı. Görenleri hayrete düşüren kavga, polisin müdahalesi ile son buldu.

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