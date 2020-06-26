Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 26 Haziran 2020 hava durumu
26 Haziran 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Haziran 2020 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu ve mevzi sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve aç��k, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu,
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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