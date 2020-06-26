Sınav duası nedir? YKS sınavı öncesi okunacak dualar! Üniversite sınavına girerken hangi dualar okunur?
YKS sınavı öncesi okunacak dualar! 27-28 Haziran tarihlerinde yaklaşık 2,5 milyon öğrenci hayal ettikleri üniversite için ter dökecek. Sınav öncesi hem veliler, hem de öğrenciler dua etmek için araştırma yapmaya başladı. Güzel sınav geçirmek ve istedikleri paunları almak isteyenler sınav duası nedir? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Sınav duası nedir? YKS sınavı öncesi okunacak dualar! Üniversite sınavına girerken hangi dualar okunur? İşte detaylar...
Sınav duası nedir? Sorusunun cevabı sınava girecek adaylar tarafından aranıyor. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınavı için geri sayım başladı. Saatlerin ilerlemesiyle heyecan seviyesi daha yukarı çıkıyor. Sınava girecek öğrenciler kadar anne ve babalarda aynı heyecanı yaşıyor. Biz de sizler için konuyla ilgili araştırma yaptık. ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Sınav duası nedir? YKS sınavı öncesi okunacak dualar! Üniversite sınavına girerken hangi dualar okunur? İşte detaylar...
SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- KPSS'siz TRT yeni personel alım ilanları yayımladı!
- Türkiye'de görüldü! 'Kırmızı Liste'de yer alıyor
- Konya’da feci kazalar! Çok sayıda ölü var
- Safranbolu'daki karantina uzatıldı
- Üniversite sınavına gireceklere başarı mesajları!
- O köyde karantina sona erdi
- İstanbul'da yine aynı rezalet!
- Trafiği kilitleyen intihar girişimi!
- 9 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı!
- Bu nasıl sapkınlık? İğrenç itiraflar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 YKS sınav süresi ne kadar? Üniversite sınavı oturumu kaç dakika?
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
- Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Tütün satışı yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...
- Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- Son dakika: İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi