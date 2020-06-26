Sınav duası nedir? Sorusunun cevabı sınava girecek adaylar tarafından aranıyor. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınavı için geri sayım başladı. Saatlerin ilerlemesiyle heyecan seviyesi daha yukarı çıkıyor. Sınava girecek öğrenciler kadar anne ve babalarda aynı heyecanı yaşıyor. Biz de sizler için konuyla ilgili araştırma yaptık. ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Sınav duası nedir? YKS sınavı öncesi okunacak dualar! Üniversite sınavına girerken hangi dualar okunur? İşte detaylar...

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."