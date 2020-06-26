Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köyde karantina uygulanacak.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Koşmapınar ve Ortasökü köyleri, salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.

Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karantinaya alınan köylere giriş çıkış yapılmamasını istedi.

Dışarıdan gelecek vatandaşların 25 Haziran'da yolculuğa başlamışlarsa direkt evlerine gitmek şartıyla köylere girebileceklerini aktaran Akbulak, "Bunun dışındakiler gelirlerse bile köylere giremeyeceklerdir. Arıcılık yapanlar haftada bir kez görevlilerin bilgisi dahilinde arılarına bakmak için girip çıkabilirler." ifadesini kullandı.