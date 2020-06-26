Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı
Gaziantep'te artışa geçen yeni vakalar nedeniyle tedbirlerde genişletildi. Kente 15 yaş altı ile 65 yaş üstü bireylerin sabah ve akşam 2'şer saat toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı
Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 yaş altı ile 65 yaş üstü bireylerin sabah ve akşam 2'şer saat toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.
Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İl Pandemi Kurulu toplantısında yeni kararlar alındığını bildirdi.
Kentte 15 yaş altı ile 65 yaş üstü bireylerin sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının geçici bir süreyle kısıtlandığını kaydeden Gül, "Taziye, hasta ziyareti, asker uğurlama gibi etkinlikler bir süre daha yüz yüze yapılmayacaktır." bilgisini paylaştı.
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