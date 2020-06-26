26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de cezaevinden izinli çıkan ve yaşlı hastaları kandırıp soyan zanlı yakalandı

Denizli’de cezaevinden izinli çıkan ve yaşlı hastaları kandırıp soyan zanlı yakalandı

Pamukkale ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü gündüz hastanede refakatçisi olmayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp geceleri ise evlerini soydu. Son karıştığı 5 ayrı hırsızlık olayından hakim karşısına çıkan S., tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine geri teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
GÜNDÜZ MELEK GECE ŞEYTAN

Gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının ardından sosyal medyada türkü söylediği videoları paylaşan hükümlü, ekiplerinin 110 saatlik kamera incelemesi sonucu yeni kurbanının başında refakatçilik yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesinde son 1 ay içerisinde meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayını araştırırken ilginç bir detaya ulaştı. Suç olaylarının meydana geldiği bölgede bulunan 45 eve ait güvenlik kameralarının 110 saattik kayıtlarını titiz bir şekilde inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin S. (30) olduğunu tespit etti.

REFAKATÇİLİK YAPIP YALNIZ YAŞLILARIN GÜVENİNİ KAZANDI

Cezaevinden izinli olarak çıkan Salih Ramazan S'nin, gündüzleri hastane odalarını tek tek dolaşarak yanında refakatçisi olamayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaştığı, gün boyu yanlarında kalıp refakat ettiği yaşlıların güvenlerini kazanarak adres bilgilerini elde ettiği ve gece ise öğrendiği adreslere giderek boş olan evlerde rahat bir şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

CEZAEVİNE GERİ TESLİM EDİLDİ

JASAT ekiplerinin 110 saatlik kamera incelemesi sonucu yeni kurbanının başında refakatçilik yaparken yakalanan Salih Ramazan S'nin, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve mala zarar verme suçlarından 33 ayrı suç kaydının olduğu anlaşıldı. Son karıştığı 5 ayrı hırsızlık olayından hakim karşısına çıkan Salih Ramazan S., tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine geri teslim edildi.

TÜRKÜ SÖYLEYİP PAYLAŞMIŞ

Benzerine az rastlanır bir yöntemle hırsızlık yapan ve çaldığı eşyaları 2. el eşya ticareti yapan iş yerlerine satan Salih Ramazan S'nin, gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının ardından türkü söyleyip hesabından paylaştığı görüntüleri ortaya çıktı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA