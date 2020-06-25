Son dakika: Valilik açıkladı: İzmir'de maske takmak zorunlu oldu
Son dakika haberi... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.
Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER
İzmir'in yanı sıra Samsun, Çanakkale, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar... Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep... Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak...Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tevfik Özlü: Kimse güvende değil
- Tarlada bulunmuştu! Kimliği belli oldu
- O tehditler sohbet sayıldı!
- Altın döviz ve borsada beklenti ne?
- Korona alarmı! Çok sayıda vaka çıktı
- Belediye otobüsüne taşla saldırdılar
- Lise öğrencilerine cinsel saldırı!
- 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarını...
- Canan Kaftancıoğlu'nun yolunu FETÖ açmış!
- Mahkeme buz kesti! Bir sözü yetti
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!