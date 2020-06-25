25 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Valilik açıkladı: İzmir'de maske takmak zorunlu oldu

Son dakika haberi... Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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O İLDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER
İzmir'in yanı sıra Samsun, Çanakkale, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar... Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep... Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak...Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

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