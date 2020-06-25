Manisa’da sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu

Sol Sahil Sulama Birliği'nde görevli Cafer Akpınar, Kurutma mevkisindeki DSİ'ye ait sulama kanalı dubasında suda bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin de yardımıyla cesedi sudan çıkardı.

11 AY ÖNCE ORTADAN KAYBOLAN…

50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen çürümüş cesedin ilçedeki 11 ay önce ortadan kaybolan Vehbi Kayın'a ait olabilme ihtimali üzerine ailesi ve yakınları teşhis için olay yerine çağrıldı. Ancak, yakınları boynunda cevşen asılı bulunan cesedin Kayın'a ait olmadığını belirtti.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.