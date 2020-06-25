25 Haziran 2020, Perşembe
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Manisa’da sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu

Ahmet ilçesinde, saat 08.00 sıralarında kırsal Yaraşlı Mahallesi'nde dubasında erkek cesedi bulundu. Jandarma, otopsi için morguna gönderilen cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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TÜYLER ÜRPERTEN OLAY! 11 AY SONRA...

Sol Sahil Sulama Birliği'nde görevli Cafer Akpınar, Kurutma mevkisindeki DSİ'ye ait dubasında suda bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin de yardımıyla cesedi sudan çıkardı.

11 AY ÖNCE ORTADAN KAYBOLAN…

50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen çürümüş cesedin ilçedeki 11 ay önce ortadan kaybolan 'a ait olabilme ihtimali üzerine ailesi ve yakınları teşhis için olay yerine çağrıldı. Ancak, yakınları boynunda cevşen asılı bulunan cesedin Kayın'a ait olmadığını belirtti.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere morguna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

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