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Kütahya'da rehabilitasyon merkezinde koronavirüs alarmı! Çok sayıda pozitif vaka çıktı

’da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine aralarında personelin de yer aldığı hastalar ambulanslarla pandemi servisine götürülerek tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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KORONA ALARMI! ÇOK SAYIDA VAKA ÇIKTI

'da 30 Ağustos Mahallesi'ndeki özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde hasta ve personelde görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı. Sonuçların pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması yapıldı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Tüm hasta ve personele uygulanan test sonuçlarında çok sayıda pozitif vaka olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinden itibaren testi pozitif çıkan hastalar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pandemi servisinde tedavi altına alındı.

FİLYASYON ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Rehabilitasyon merkezine gelen ambulanslar gece geç saatlere kadar süren çalışmanın ardından testi pozitif çıkan hastaların tamamını hastaneye ulaştırdı. Ekiplerin filyasyon çalışması sürüyor.

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