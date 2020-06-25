Son dakika: 25 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto hangi sayılara çıktı?

25 Haziran Sayısal Loto sonuçları merak ediliyordu. Süper Loto'da her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca vatandaş şansını denedi. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'nun 25 Haziran sonuçlarında şanslı numaralar 11- 16 - 18 - 35 - 39 - 43 oldu. 5 haftalık devirin ardından 14.819.864,90 TL'ye ulaşan dev ikramiye Ankara'dan bir talihli vatandaşın sahibi oldu. Peki, 25 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto hangi sayılara çıktı? Merak edilen detaylar haberimizde...

25 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

11- 16 - 18 - 35 - 39 - 43

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.819.864,90

5 bilen kişi sayısı : 77 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.579,75 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.261 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 187,60 TL

3 bilen kişi sayısı : 90.137 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,00 TL

Süper Loto ne zaman çekililir?

Süper Loto her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belli olur. Çekiliş saat 21.15'de noter huzurunda yapılır.

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?&NBSP;

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD'si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no'sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.