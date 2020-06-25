Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatil süresi açıklandı mı?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Müslüman alemi için önemli olan ikinci bayram Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Seyahat yasağının kaldırılması sonrasında bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar planlarını şimdiden yapmaya başladı. Koronavirüs salgını sonrasında bayramda kısıtlama olup olmayacağı da merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatil süresi açıklandı mı? İşte detaylar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama olup olmayacağı hakkındaki belirsizlik sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şuan için kısıtlama düşünülmediğini dile getirdi. Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyenn tatilciler yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatil süresi açıklandı mı? İşte detaylar...
Pandemi sebebiyle pek fazla tatil yapamayan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. 2020 Kurban Bayramı arifesinin 30 Temmuz Cuma günü başlayacak olması; bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak sorularını getirdi.
2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 10 GÜN MÜ?
Dini ritüellerimizden birisi olan kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız heyecanla Kurban Bayramı'nın gelmesini bekliyor. Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Peki Kurban Bayramı ne zaman ve bu yıl Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte detaylar…
KORONA VİRÜS GÖLGESİNDE KURBAN BAYRAMI...
Bu yıl korona virüs gölgesinde geçirdiğimiz buruk Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı merak konusu oldu. Pandemi dolayısıyla kimse akraba ziyareti yapamış, gelenek ve göreneklerimiz eksik kalmıştı. 30 Temmuz Perşembe gününe arife gününün denk gelmesiyle uzun süre tatil yapmak ve sevdikleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, 2020 Kurban Bayramı 10 gün mü olacak, kaç gün olacak sorularının cevabını arıyor.
KURBAN BAYRAMI İÇİN TATİLİN 9 YA DA 10 GÜN OLMASI...
Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma günü olarak Diyanet İşleri Başlanlığı'nın takviminde yer aldı. 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nın son günü ise 3 Ağustos Pazartesi gününe denk gelecek. Önceki yıllarda 9 gün olan Kurban Bayramı tatillerinden dolayı, tatil beklentisi içinde olan vatandaşlar "2020 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, Kurban Bayramı tatili 10 gün mü olacak" sorularının cevabını merak ediyor.
30 Temmuz Perşembe gününün arife günü olması dolayısıyla Kurban Bayramı tatili 4 gün sürecek ve 4 Ağustos Salı günü itibari ile bitmiş olacak. Bu sebeple Kurban Bayramı için tatilin 9 ya da 10 gün olması şimdilik mümkün değil. Fakat tatille ilgili bir güncelleme yapılır, son dakika Kurban Bayramı tatili haberi gelirse mutlaka sizlerle paylaşacağız.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ:
2020 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?
25 Şubat 2020
2020 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
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2020 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
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