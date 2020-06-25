25 Haziran 2020, Perşembe
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Bursa polis memuru pompalı tüfekle vuruldu

'da çıkan kavgayı ayırmak için olay yerine gelen bir polis memuru bacağından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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POLİS MEMURU POMPALI TÜFEKLE VURULDU

'da, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'ndeki kuaföre giden Büşra E, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Tamer H'nin (31) iş yeri önünde beklediğini görünce erkek arkadaşı 33 yaşındaki Serkan B. ile polis ekiplerine haber verdi.

POLİS MEMURU BACAĞINDAN VURULDU

Polis ekipleri duruma müdahale ederken, olay yerine gelen Serkan B, otomobilden aldığı pompalı tüfekle kuaförün önüne yöneldi.

Bu sırada polis ekipleri Serkan B'yi durdurmaya çalışırken pompalı tüfekten çıkan saçmalar polis memuru Özgen Yeni'yi bacağından yaraladı.

Serkan B, olay yerinden kaçarken Tamer H'yi de kalçasından bıçakladı.

MEMUR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan memur Yeni ve Tamer H, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli Serkan B. ise caddenin yakınlarında yakalandı.

Polis memuru Özgen Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin pompalı tüfeği aracından alıp kuaföre yöneldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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