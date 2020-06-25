25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maskesiz metroya binmek isteyen kadın ortalığı karıştırdı

Maskesiz metroya binmek isteyen kadın ortalığı karıştırdı

'da maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından maske takmayan vatandaşlar denetimlere takılıyor. 'nda metroya maskesiz binmek isteyen bir kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisine hakaretler yağdırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
MASKESİZ METROYA BİNMEK İSTEYEN KADIN ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında kent genelinde bulunan zorunluluğuna rağmen maskesi şekilde metroya binmek isteyen genç kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı. 'na gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla metroya binmek istedi. Maskesi olmayan genç kadına, yasak kapsamında güvenlik görevlisi izin vermedi.

Maskesiz metroya binmek isteyen kadın ortalığı karıştırdı MASKESİZ METROYA BİNMEK İSTEYEN KADIN ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Duruma tepki gösteren kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi.

Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisinin üzerine yürüyen kadın "Polis kim" diyerek bağırdı.

Arkadaşıyla beraber bir süre güvenlik görevlisine bağıran kadın daha sonra istasyonundan uzaklaştı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA