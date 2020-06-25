Maskesiz metroya binmek isteyen kadın ortalığı karıştırdı
İstanbul'da maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından maske takmayan vatandaşlar denetimlere takılıyor. Haliç Metro İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek isteyen bir kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisine hakaretler yağdırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında kent genelinde bulunan zorunluluğuna rağmen maskesi şekilde metroya binmek isteyen genç kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı. Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla metroya binmek istedi. Maskesi olmayan genç kadına, yasak kapsamında güvenlik görevlisi izin vermedi.
Duruma tepki gösteren kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi.
Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisinin üzerine yürüyen kadın "Polis kim" diyerek bağırdı.
Arkadaşıyla beraber bir süre güvenlik görevlisine bağıran kadın daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.
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