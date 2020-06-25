İstanbul’da iğrenç olay! Yolunu kesti, tecavüz etti

17 yaşındaki B.E., İstanbul Sultan Gazi'de ikamet ediyordu. Genç kız geçtiğimiz günlerde arkadaşları eğlendiği sırada saatin ilerlediğini fark etmemiş ve eve geç kalmıştı. Yolda ablası ile tartışan genç kızın önüne bir firmada gece bekçisi olarak çalışan Önder B. çıktı. Aynı mahallede oturmaları nedeniyle genç adamı tanıyan B.E., Önder B.'ye selam verip yürümeye devam edeceği sırada birden bekçinin cinsel saldırısına uğradı. Önder B., B.E.'yi tutarak tenhada bulunan bir yere götürüp, genç kadına istismarda bulundu.

EVE GELİYORUM DİYEREK TELEFONU KAPATMIŞTI

Genç kız ağlayarak kaçmak istediği sırada birde Önder B. tarafından ölümle tehdit ederek, "Sabaha kadar yanımda kalacaksın" şeklinde konuşmasıyla gitmesine engel oldu. Bu sırada B.E.'nin ablası küçük kardeşine ulaşamadığı için polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis merkezi genç kızın en son bulunduğu yere giderek yaptığı araştırmada küçük kızın Önder B. tarafından alıkonulup tecavüz ettiğini tespit etmesi üzerine sapığı gözaltına aldı. Önder B. karakolda verdiği ifadesinde genç kızı tanımadığını cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdü.

ADLİ TIP: 'TECAVÜZ' DEDİ

Adli Tıp Kurumuna sevk edilen genç kızın tecavüze maruz kaldığını belirten bir rapor sunuldu. Raporun ardından savcılık otopark bekçisi Önder B., hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından iddianame düzenlendi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyi yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

DİLEK YAMAN - SABAH