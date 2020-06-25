25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da iğrenç olay! Yolunu kesti, tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Yolunu kesti, tecavüz etti

Akşam saatlerinde eve dönmek üzere ablasıyla telefonda konuşan , gecenin ilerleyen saatlerinde eve dönmeyince abla, polise başvurdu. Genç kızın firmada bekçilik yapan şahsın saldırısına uğrayarak, tehditle sabaha kadar firmada tutulduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
İSTANBUL’DA İĞRENÇ OLAY!

17 yaşındaki B.E., Sultan Gazi'de ikamet ediyordu. geçtiğimiz günlerde arkadaşları eğlendiği sırada saatin ilerlediğini fark etmemiş ve eve geç kalmıştı. Yolda ablası ile tartışan genç kızın önüne bir firmada gece bekçisi olarak çalışan Önder B. çıktı. Aynı mahallede oturmaları nedeniyle genç adamı tanıyan B.E., Önder B.'ye selam verip yürümeye devam edeceği sırada birden bekçinin cinsel saldırısına uğradı. Önder B., B.E.'yi tutarak tenhada bulunan bir yere götürüp, genç kadına istismarda bulundu.

EVE GELİYORUM DİYEREK TELEFONU KAPATMIŞTI

Genç kız ağlayarak kaçmak istediği sırada birde Önder B. tarafından ölümle tehdit ederek, "Sabaha kadar yanımda kalacaksın" şeklinde konuşmasıyla gitmesine engel oldu. Bu sırada B.E.'nin ablası küçük kardeşine ulaşamadığı için polis merkezine giderek şikayetçi oldu. genç kızın en son bulunduğu yere giderek yaptığı araştırmada küçük kızın Önder B. tarafından alıkonulup tecavüz ettiğini tespit etmesi üzerine sapığı gözaltına aldı. Önder B. karakolda verdiği ifadesinde genç kızı tanımadığını cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdü.

ADLİ TIP: 'TECAVÜZ' DEDİ

Kurumuna sevk edilen genç kızın tecavüze maruz kaldığını belirten bir rapor sunuldu. Raporun ardından savcılık otopark bekçisi Önder B., hakkında "Çocuğun " ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından iddianame düzenlendi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyi yetkili İstanbul 'ne gönderdi.

DİLEK YAMAN - SABAH

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA