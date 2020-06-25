Fatih'te dehşet anları! Belediye otobüsüne taşla saldırdılar
Fatih'te durakta bekleyen 2 kişi, otobüsün geç geldiğini iddia ederek taşla otobüsün orta kapısının camlarını kırdı. Olayın ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde gece 00.00 sıralarında, Halkalı-Eminönü seferini gerçekleştiren BN1 hat numaralı otobüs Genç Osman Mahallesi Durağı'na yanaştı. O sırada, durakta bekleyen kimliği belirsiz iki kişi, otobüsün durağa geç geldiğini iddia ederek otobüse saldırdı.
Ellerindeki taşlar ile otobüsün orta kapısının camlarını kıran kişiler, otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Olay nedeniyle otobüsten aşağıya inen yolcular bir süre dışarıda bekledi. Daha sonra otobüs seferine devam etti. Olayın ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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