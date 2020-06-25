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Fatih'te dehşet anları! Belediye otobüsüne taşla saldırdılar

'te durakta bekleyen 2 kişi, otobüsün geç geldiğini iddia ederek taşla otobüsün orta kapısının camlarını kırdı. Olayın ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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BELEDİYE OTOBÜSÜNE TAŞLA SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde gece 00.00 sıralarında, Halkalı-Eminönü seferini gerçekleştiren BN1 hat numaralı Genç Osman Mahallesi Durağı'na yanaştı. O sırada, durakta bekleyen kimliği belirsiz iki kişi, otobüsün durağa geç geldiğini iddia ederek otobüse saldırdı.

Fatih'te dehşet anları! Belediye otobüsüne taşla saldırdılar | VİDEO FATİH'TE DEHŞET ANLARI! BELEDİYE OTOBÜSÜNE TAŞLA SALDIRDILAR | VİDEO

Ellerindeki taşlar ile otobüsün orta kapısının camlarını kıran kişiler, otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay nedeniyle otobüsten aşağıya inen yolcular bir süre dışarıda bekledi. Daha sonra otobüs seferine devam etti. Olayın ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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