Emekliye bayram müjdesi: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi olarak yılda iki kez 1000 TL ödeme alıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nda yatacak ödemeler emeklilerin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Müslüman alemi için ikinci önemli bayram olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Koronavirüs salgını gölgesinde ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlıklarını alma hazırlığına girişiyor. Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1000 TL ödeme alıyor. Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Gözler, Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde verilen 1000 TL emekli ikramiyesine çevrildi.
Corona virüs önlemleri kapsamında ödemeleri erkene çekilen Ramazan Bayramı 1000 TL'lik ikramiye 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti.
2020 KURBAN BAYRAMI
Takvimde Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.
30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü
3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü
Emeklilere verilen bayram ikramiyesi son iki senedir uygulanıyor.
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