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Emekliye bayram müjdesi: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek?

emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi olarak yılda iki kez 1000 TL ödeme alıyor. 'nın ardından Kurban Bayramı'nda yatacak ödemeler emeklilerin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, ? Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Müslüman alemi için ikinci önemli bayram olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Koronavirüs salgını gölgesinde ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlıklarını alma hazırlığına girişiyor. Emekliler, ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1000 TL ödeme alıyor. Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, ? Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Gözler, Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde verilen 1000 TL emekli ikramiyesine çevrildi.

Corona virüs önlemleri kapsamında ödemeleri erkene çekilen Ramazan Bayramı 1000 TL'lik ikramiye 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti.

2020 KURBAN BAYRAMI

Takvimde Kurban Bayramı arifesi 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi son iki senedir uygulanıyor.

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