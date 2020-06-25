Kayseri’den üzücü kare! Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi otomobile saplandığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü Halim Ataman olay yerinde hayatını kaybetti.
Kayseri-Ankara karayolu Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Halim Ataman (34) yönetimindeki 16 AAJ 877 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Bariyerin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü Halim Ataman olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hatice Nur Ataman (34), Yusuf Sami Ataman (5), Ebru Ataman (29) ve Fatih Ataman (35) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Halim Ataman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza anında araçta bulunan kuş kafesi de parçalanırken, içerisinde bulunan kuş da kaçtı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tarlada bulunmuştu! Kimliği belli oldu
- Ankara’da köpek katliamı!
- Bir öğünün faturası 2 bin 500 TL
- İstanbul'un göbeğinde dehşet anları!
- Alçak hareket! Kur’an-ı Kerim’i yırtıp çöpe attı
- Tarihi binayı yaktı! Şoke eden ifade
- Uzmanlardan Sivaslılara uyarı
- Tevfik Özlü: Kimse güvende değil
- Görüntüler deprem yarattı: Kapıyı açtı, dehşeti yaşadı!
- 'Hisseli kurban kesimi' yapacaklar dikkat!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!
- Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?
- 24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...