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Kayseri’den üzücü kare! Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı

’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi otomobile saplandığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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ÖLÜM ONU BURADA YAKALADI! OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

-Ankara karayolu Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen trafik kazasında (34) yönetimindeki 16 AAJ 877 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü Halim Ataman olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hatice Nur Ataman (34), Yusuf Sami Ataman (5), Ebru Ataman (29) ve Fatih Ataman (35) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Halim Ataman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, anında araçta bulunan kuş kafesi de parçalanırken, içerisinde bulunan kuş da kaçtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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