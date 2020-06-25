25 Haziran 2020, Perşembe
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İstanbul’da yürek yakan görüntü; Kur’an-ı Kerim’i yırtarak çöpe attı

Üsküdar'da geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü gece sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Kur'an-ı 'in sayfaları yırtılarak çöpe atıldı. 'e yönelik bu çirkin davranış, mahalleli tarafından büyük tepki toplarken şahsın Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yere atma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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ALÇAK HAREKET! KUR’AN-I KERİM’İ YIRTIP ÇÖPE ATTI

İddiaya göre henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından Kur'an-ı 'in sayfaları iki gün üst üste yırtılarak cadde boyunca yerlere atıldı. Yere atılan sayfalardan bir miktarı buruşturularak çöp konteynerlerine de atıldı.

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