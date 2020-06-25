İstanbul’da yürek yakan görüntü; Kur’an-ı Kerim’i yırtarak çöpe attı
Üsküdar'da geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü gece sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yırtılarak çöpe atıldı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu çirkin davranış, mahalleli tarafından büyük tepki toplarken şahsın Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yere atma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İddiaya göre henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından Kur'an-ı Kerim'in sayfaları iki gün üst üste yırtılarak cadde boyunca yerlere atıldı. Yere atılan sayfalardan bir miktarı buruşturularak çöp konteynerlerine de atıldı.
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