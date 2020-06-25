25 Haziran 2020, Perşembe
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Bursa’da tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı

’da, dün tarlada bulunan, üzerinde darp izlerine rastlanan cansız bedenin, 72 yaşındaki emekli polis memuru 'a ait olduğu tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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TARLADA BULUNMUŞTU! KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Osmangazi ilçesi Kurudere mevkisindeki tarlasına dün öğle saatlerinde gelen vatandaş, erkek cesediyle karşılaştı.

EMEKLİ POLİSE AİT ÇIKTI

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan , Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Darp izlerine rastlanan cesedin, yapılan araştırmalar sonunda 2 çocuk babası 'a (72) ait olduğu belirlendi.

8 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ

İznik ilçesinde yaşayan Çatak'ın polislik mesleğinden emekli olduğu, 9 yıl önce de parasını aldığı iddiasıyla Gülcan Şahin'i, Ayasoyfa Caddesi'nde tabancayla 8 el ateş ederek, öldürdüğü ve 9 yıl yattığı cezaevinden yıl başında tahliye edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, soruşturması devam ediyor.

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