Bursa’da tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı
Bursa’da, dün tarlada bulunan, üzerinde darp izlerine rastlanan cansız bedenin, 72 yaşındaki emekli polis memuru İsmet Çatak'a ait olduğu tespit edildi.
Osmangazi ilçesi Kurudere mevkisindeki tarlasına dün öğle saatlerinde gelen vatandaş, erkek cesediyle karşılaştı.
EMEKLİ POLİSE AİT ÇIKTI
İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Darp izlerine rastlanan cesedin, yapılan araştırmalar sonunda 2 çocuk babası İsmet Çatak'a (72) ait olduğu belirlendi.
8 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ
İznik ilçesinde yaşayan Çatak'ın polislik mesleğinden emekli olduğu, 9 yıl önce de parasını aldığı iddiasıyla Gülcan Şahin'i, Ayasoyfa Caddesi'nde tabancayla 8 el ateş ederek, öldürdüğü ve 9 yıl yattığı cezaevinden yıl başında tahliye edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, soruşturması devam ediyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarını...
- Altın döviz ve borsada beklenti ne?
- Tevfik Özlü: Kimse güvende değil
- Mahkeme buz kesti! Bir sözü yetti
- Ölüm onu burada yakaladı! Otomobile ok gibi saplandı
- Alçak hareket! Kur’an-ı Kerim’i yırtıp çöpe attı
- O tehditler sohbet sayıldı!
- Lise öğrencilerine cinsel saldırı!
- Belediye otobüsüne taşla saldırdılar
- Bir öğünün faturası 2 bin 500 TL
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!
- Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?