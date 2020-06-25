Bursa’da tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı

Osmangazi ilçesi Kurudere mevkisindeki tarlasına dün öğle saatlerinde gelen vatandaş, erkek cesediyle karşılaştı.

EMEKLİ POLİSE AİT ÇIKTI

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Darp izlerine rastlanan cesedin, yapılan araştırmalar sonunda 2 çocuk babası İsmet Çatak'a (72) ait olduğu belirlendi.

8 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ

İznik ilçesinde yaşayan Çatak'ın polislik mesleğinden emekli olduğu, 9 yıl önce de parasını aldığı iddiasıyla Gülcan Şahin'i, Ayasoyfa Caddesi'nde tabancayla 8 el ateş ederek, öldürdüğü ve 9 yıl yattığı cezaevinden yıl başında tahliye edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, soruşturması devam ediyor.