Lise öğrencilerine stajda cinsel saldırıda bulunan laboratuvar yöneticisine 9,5 yıl hapis istemi
İstanbul’da bulunan bir Sağlık Meslek Lisesi’nin öğrencileri staj için gittikleri laboratuvarın yöneticisi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Öğrenciler yaşadıkları olayı ailelerine anlatınca istismarcı laboratuvar yöneticisi hakkında 9,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberinin detayları…
İstanbul'da bulunan bir Sağlık Meslek Lisesi'nde öğrenim gören lise öğrencileri staj için gittikleri laboratuvarın yöneticisi tarafından cinsel saldırı ve hakarete uğradı. 9 öğrenci yaşadıkları olayı önce okullarında görevli rehberlik öğretmenlerine ardından ailelerine bahsedince laboratuvar yöneticisi Ahmet S., hakkında şikayetçi oldular.
REHBERLİK ÖĞRETMENİ İHBAR ETTİ
Sağlık Meslek Lisesi'nde rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Nurşen P., tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Bürosuna yapılan müracaatta okul öğrencilerinin bir kısmının okul idaresinin oluru ile Ahmet S.'nin yöneticisi olduğu laboratuvarda staj gördükleri ve bir süre sonra cinsel saldırı ve hakarete uğradıklarını anlattıklarını ifade etti.
Şikâyet sonrası ifadelerine başvurulan mağdur öğrenciler staj için gittikleri laboratuvarda Ahmet S.'nin kendilerine telefonundan cinsel organ gösterdiğini daha sonra kendi cinsel organını çıkardığını anlattılar. Mağdur kız çocukları korkuya kapılınca Ahmet S.'nin korkuya kapılarak özür dilediğini ve yaşanılanları kimseye anlatmamaları için uyardığını ifade ettiler.
Karakolda ifadesi alınan diğer öğrencilerde kısmi olarak aynı durumları yaşayarak cinsel saldırıya uğradıklarını ders sırasında sık sık hakarete maruz kaldıklarını söyleyerek Ahmet S.'den şikâyetçi olduklarını beyan ettiler.
"AŞKIM, BEBEĞİM DEDİM AMA CİNSEL SALDIRI YAPMADIM"
9 mağdur öğrencinin beyanının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet S. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ahmet S., kendisinin yanında staj yapan kız ve erkek öğrencilere zaman zaman kızıp agresif davranışlarda bulunduğunun doğru olduğun, yine kız öğrencilere 'Cicim, aşkım, bebeğim' şeklinde ifadeler kullanarak hitap ettiğini, el kol hareketleriyle şaka yaptığını ancak cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti.
9,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık soruşturma sonunda şüpheli Ahmet S.'nin öğrencilere yönelik 'Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarını işlediğine kanaat getirerek iddianame düzenledi. Hakkında 9,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ahmet S., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. (Atakan Irmak/Sabah)
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tarlada bulunmuştu! Kimliği belli oldu
- Altın döviz ve borsada beklenti ne?
- Belediye otobüsüne taşla saldırdılar
- Mahkeme buz kesti! Bir sözü yetti
- O tehditler sohbet sayıldı!
- Ölüm onu burada yakaladı! Otomobile ok gibi saplandı
- Bir öğünün faturası 2 bin 500 TL
- Alçak hareket! Kur’an-ı Kerim’i yırtıp çöpe attı
- Tevfik Özlü: Kimse güvende değil
- 3 ilde fuhuş operasyonu! Çete kadınların fotoğraflarını...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!
- Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?