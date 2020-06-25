EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
EBA seminer canlı nasıl izlenir? 25 Haziran seminer videoları yayınlandı. Yaklaşık 1 milyon öğretmen için hazırlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve semineri pazartesi günü başladı. 25 Haziran seminer videolarını izlemek isteyen öğretmenler konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. EBA seminer videolarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EBA seminer canlı nasıl izlenir? 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir? İşte cevaplar...
EBA seminer canlı nasıl izlenir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2019-2020 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve semineri 22 Haziran'da başladı. Bugünkü seminer videolarını kaçırmak istemeyen öğretmenler, EBA sayfasına giriş yapıyorlar. EBA seminer videoları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EBA seminer canlı nasıl izlenir? 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir? İşte ayrıntılar...
25 HAZİRAN EBA SEMİNER VİDEOLARI
İşte MEB'in EBA üzerinden yayımladığı 25 Haziran seminer konuları:
EBA SEMİNER VİDEOLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
9.30 Seminer Videoları - Prof. Dr. İlber Ortaylı / Tarihçi - Akademisyen
11.00 Seminer Videoları - Selçuk BAYRAKTAR / Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
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