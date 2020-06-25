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İstanbul’da metroya maskesiz binmek isteyen kadın ortalığı birbirine kattı

'nda , turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. Maskesiz kadın ve yanındaki kişi daha sonra istasyondan uzaklaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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METRODA SKANDAL OLAY! MASKESİZ GELDİ VE...

tedbirleri kapsamında açık alanlarda takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün 'na gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi.

İstanbul’da metroya maskesiz binmek isteyen kadın ortalığı birbirine kattı İSTANBUL’DA METROYA MASKESİZ BİNMEK İSTEYEN KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. , güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi.

"POLİS KİM"

Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın "Polis kim" diyerek bağırdı. Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra uzaklaştı.

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