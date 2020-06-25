İstanbul'da eline satır alan kişi tehditler savurup kendine zarar verdi!
Kadıköy'de eline satır alarak tehditler savuran kişi kendisine zarar verdi. Çevredekiler ve polisin çabasıyla ikna edilen kişinin elinden satır alındı. Dehşet anları kameraya yansıdı.
Kadıköy'de bir kişi eline aldığı satırla çevredekilere tehditler savurarak kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri satırlı kişiyi bir süre uzaktan izlerken, şüphelinin yanına gelen bir kişi elindeki satırı almaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna olan kişi, elindeki satırı polislere verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Kadıköy Rıhtım polis karakoluna götürüldü.
KAMERAYA YANSIDI
İfadesi alınan kişinin serbest bırakıldığı öğrenilirken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- A101'de bu hafta neler var?
- Ankara’da köpek katliamı!
- EBA seminer nasıl izlenir?
- Beyoğlu'nda çöp kamyonundan düşen işçi yaralandı
- Korkutan hortum kamerada
- Bir ömür aşk! Türkiye onları konuşacak
- Metroda skandal olay! Maskesiz geldi ve...
- 'Hisseli kurban kesimi' yapacaklar dikkat!
- ATA AÖF final sonuçları nasıl öğrenilir?
- Maskeyi nasıl takamıyoruz?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!
- Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?
- 24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...
- Son dakika: Hafta sonu yasak var mı? 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta olacak?