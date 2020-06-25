25 Haziran 2020, Perşembe
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İstanbul'da eline satır alan kişi tehditler savurup kendine zarar verdi!

'de eline alarak tehditler savuran kişi kendisine zarar verdi. Çevredekiler ve polisin çabasıyla ikna edilen kişinin elinden satır alındı. anları kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE DEHŞET ANLARI!

'de bir kişi eline aldığı satırla çevredekilere tehditler savurarak kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

İstanbul'da eline satır alan kişi tehditler savurup kendine zarar verdi İSTANBUL'DA ELİNE SATIR ALAN KİŞİ TEHDİTLER SAVURUP KENDİNE ZARAR VERDİ

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri satırlı kişiyi bir süre uzaktan izlerken, şüphelinin yanına gelen bir kişi elindeki satırı almaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna olan kişi, elindeki satırı polislere verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Kadıköy Rıhtım polis karakoluna götürüldü.

KAMERAYA YANSIDI

İfadesi alınan kişinin serbest bırakıldığı öğrenilirken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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