Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kurban Bayramı tarihin ne zaman? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Hem tatil planı yapmak hem de ibadetlerini uygulamak isteyen vatandaşlar, 2020 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihte denk geldiğini araştırıyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çoıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...
Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bu yıl hangi aya denk geldiği merak edilen Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oldu. Resulü Ekrem'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş, hatta "Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın". "Ey insanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir." gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çoıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
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