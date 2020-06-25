Bodrumlular isyan etti! İsale hattı 9 yılda 2.700 kez patladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bir içme suyu iletim hattında bu kadar fala atlama meydana gelmesinin izah edilebilir bir durum olmadığını belirtip; bunun Bodrum'un marka değerine zarar verdiğini söyledi.