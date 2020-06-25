Bodrumlular isyan etti! İsale hattı 9 yılda 2.700 kez patladı
Muğla'nın Bodrum ilçesine içme ve kullanma suyu taşıyan ana isale hattının Ortakent -Yahşi Mahallesi, Kargı Caddesi kesiminde 1 haftada 2 kez patlaması halkın tepkisine neden oldu. Bodrumlular, 9 yılda 2 bin 700 patlama yaşanan isale hattı nedeniyle, evlerini ve bahçelerinin su bastığını, yollarının bozulduğu, tonlarca suyun boşa gittiğini belirtip, soruna çözüm bulunmasını istedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bir içme suyu iletim hattında bu kadar fala atlama meydana gelmesinin izah edilebilir bir durum olmadığını belirtip; bunun Bodrum'un marka değerine zarar verdiğini söyledi.
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