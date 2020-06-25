Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Ertuğrul Bey yeni sezonda gelecek mi?
Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam sezon finaliyle hayranlarının karşısına çıktı. Osman Bey ve alpleri, nefes kesen mücadele sonrasında Kulucahisar Kalesi'ni fethetti. Diziye verilecek kısa aranın ardından Ertuğrul Bey dönecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Ertuğrul Bey yeni sezonda gelecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde; Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Aslıhan Karalar ve Alma Terzic'in yer aldığı dizinin yeni sezonu iple çekiliyor. Dün akşam ATV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan dizinin sezon finali nefesleri kesti. Osman Bey ve alpleri, tekfuru dize getirmek için planlarını devreye sokuyor. Kulucahisar Kalesi'ni almak için verilen mücadele, takipçileri ekranlarının başına kilitlemeyi başarıyor. Dizinin sonlanmasının ardından hayranları "yeni sezon ne zaman" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Ertuğrul Bey yeni sezonda gelecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Takvim.com.tr Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
EDİZ HUN ERTUĞRUL GAZİ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK MI?
Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI
Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.
Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.
OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ!
Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.
Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.
Ancak Bizanslıları bir sürpriz bekliyordu. Aya Nicola'nın gelişiyle gücüne güç kattığını düşünen Sofia, tekfurun kellesi önüne serilince neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada şövalye kılığında kaleye sızmış Osman Bey ve Kayı Alpleri, üzerlerindeki şövalye kostümlerini atınca büyük şaşkınlığa sebep oldu. Sofia canını kurtarmak için savaşçılarından yardım isterken, Kayı Alpleri kaleyi Bizans askerlerinden temizlemek için harekete geçti.
Osman Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Osman Bey, Sofia'yı alt edebilecek mi? Kulucahisar Kalesi, Türklerin eline geçecek mi?
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