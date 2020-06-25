Piknikçiler dikkat! Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yasağı var mı?
Mangal yasağı var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalar devam ediyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan mangal faliyeti için yasak olup olmadığı merak ediliyor. Son dönemlerde piknik alanlarında bırakılan çöplere tepki sürüyor. Peki, Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yasağı var mı? İşte detaylar...
Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yasağı var mı? sorularının cevabı yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıkça aranıyor. Hafta sonu tatilini piknik alanında geçirmek isteyen vatandaşlar mangal yapmanın yasak olup olmadığı sorusunun cevabını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede mangal yasağı hakkında detay bulunmuyor. Konuyla ilgili detayları ahaber.com.tr üzerinden bulabilirsiniz...
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek. Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
MANGAL YAPMAK YASAK MI?
Mangal yasağı henüz kaldırılmadı. Bu nedenle vatandaşlar piknik alanları gibi yerlerde mangal yakamayacak.
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