24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yağışlar ne zaman bitecek? | Havalar ne zaman ısınacak? Uzman isim açıkladı

Yağışlar ne zaman bitecek? | Havalar ne zaman ısınacak? Uzman isim açıkladı

() Uçak ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, ülke genelinde etkili olan yağışların hafta sonundan itibaren yerini aşırı sıcaklara bırakacağını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

() Uçak ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, cumartesi gününden itibaren güneyden gelecek dalgası nedeniyle 'de hava sıcaklıklarının yükseleceğini söyledi.

Sıcak hava dalgasının üzerinden Türkiye'ye yöneldiğini belirten Şen, "Hafta sonundan itibaren aşırı yağışlar bitiyor, Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Bu sıcaklar bizi bunaltacak. Tüm ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren kuzey bölgelerde 5-6, güneyde 8-9 derece artacak." dedi.

Hava sıcaklıklarının İstanbul ve 'de 35, 'da 37 dereceyi geçebileceğini aktaran Şen, aniden yükselecek sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini ifade etti.

Şen, özellikle 65 yaş üstündekilerin sağlıkları açısından zorda kalmadıkça sıcak havada dışarıya çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

"SÜPER HÜCRELER" AŞIRI YAĞIŞ BIRAKIYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde İstanbul ve 'da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışların, "Süper hücre" denilen bulutlardan kaynaklandığını anlattı.

"Süper hücre" bulutlarının Türkiye'de bazı bölgelerde etkili olduğunu vurgulayan Şen, "Bu bulutların kalınlığı 10-12 kilometre. Yıldırım, şimşek, gök gürültüsü ve aşırı yağış bırakıyor. Bu nedenle bunlara 'süper hücre' deniliyor. Önümüzdeki aylarda da bu tür yağışları göreceğiz." diye konuştu.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA