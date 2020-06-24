24 Haziran 2020, Çarşamba
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51 yaşındaki adamı evde çocukları ipte asılı buldu! Kapıdaki işaret dikkat çekti

'da dün saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak'ta bir apartmanda kan donduran bir olay yaşandı. Akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı buldu. Evin kapısına çizilmiş '' işaretleri ise şüpheye neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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Kamyon şoförü Şuayip Ş.'in çocukları akşam eve geldiklerinde, babalarını tavana bağlı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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