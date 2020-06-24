51 yaşındaki adamı evde çocukları ipte asılı buldu! Kapıdaki işaret dikkat çekti
Karaman'da dün saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak'ta bir apartmanda kan donduran bir olay yaşandı. Akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu. Evin kapısına çizilmiş 'x' işaretleri ise şüpheye neden oldu.
Kamyon şoförü Şuayip Ş.'in çocukları akşam eve geldiklerinde, babalarını tavana bağlı ipte asılı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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