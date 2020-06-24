24 Haziran 2020, Çarşamba
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Uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan emniyet ekipleri merkezli bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 13 kişiden 11'inin tutuklandığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI

merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı, 11'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Dün, Bursa'nın Gemlik ilçesi ile İstanbul, Konya, Kocaeli ve Trabzon'daki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakalamıştı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve kokain, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirilmişti.

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