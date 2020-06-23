Adını Güney Amerika'daki And Dağları'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan programda sorulan sorular heyecanla cevaplanıyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Adını Güney Amerika'daki And Dağları'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir?

A: İstanbul taşı

B: Ankara taşı

C: Eskişehir taşı

D: Erzurum taşı

Doğru cevap: B: Ankara taşı