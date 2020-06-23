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Adını Güney Amerika'daki And Dağları'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir?

ATV ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni gününde sevenlerinin karşısına çıkıyor. 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan programda sorulan sorular heyecanla cevaplanıyor. Adını 'daki 'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Amerika'daki And Dağları'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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ADINI GÜNEY AMERİKA'DAKİ AND DAĞLARI'NDAN ALAN BİR TÜR VOLKANİK KAYA OLAN ANDEZİTİN TÜRKÇE'DEKİ ADI NEDİR?

Adını 'daki 'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir? 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan programda sorulan sorular heyecanla cevaplanıyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Amerika'daki And Dağları'ndan alan bir tür volkanik kaya olan andezitin Türkçe'deki adı nedir?

A: İstanbul taşı

B: Ankara taşı

C: Eskişehir taşı

D: Erzurum taşı

Doğru cevap: B: Ankara taşı

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