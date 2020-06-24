24 Haziran 2020, Çarşamba
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Sivas’ta koronavirüs vakaları arttı! Yüzde 70'i Şarkışla ilçesinden…

salgın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan ’ta son günlerde artan vakalar paniğe neden oldu. Sivas’taki koronavirüs vakalarının yüzde 70’ı Şarkışla ilçesinde görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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O İLDE KORONA ALARMI!

İl genelinde sayısı 50'yi geçerken vakaların yüzde 70'i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti.

KURALLARA UYDUKLARINI DİLE GETİRDİLER

Sokaklar ve parklar boş kaldı. Şarkışlalıların sosyal ve kuralına riayet ettikleri görüldü. Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi.

BANKA ŞUBESİ VE MARKET KAPATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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