Sivas’ta koronavirüs vakaları arttı! Yüzde 70'i Şarkışla ilçesinden…
Koronavirüs salgın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan Sivas’ta son günlerde artan vakalar paniğe neden oldu. Sivas’taki koronavirüs vakalarının yüzde 70’ı Şarkışla ilçesinde görüldü.
İl genelinde vaka sayısı 50'yi geçerken vakaların yüzde 70'i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti.
KURALLARA UYDUKLARINI DİLE GETİRDİLER
Sokaklar ve parklar boş kaldı. Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü. Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi.
BANKA ŞUBESİ VE MARKET KAPATILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korona olduğunu sanıp polisi aradılar!
- Vali açıkladı: Korona vakalarında 3 misli artış var
- Tek yaptığı bağırmak oldu!
- Kabine toplantısısı ne zaman?
- ABD’li profesör ile Türk eşi arasındaki davada yeni karar
- BİM'de bu hafta neler var?
- Şiddetli fırtına iskeleyi parçaladı
- MEB sözleşmeli öğretmen taban puanları!
- Karabük'te bir apartman karantinaya alındı
- A101'de perşembe indirimleri neler?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- gib.gov.tr MTV ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 25 Haziran'da sürpriz ürünler satışa çıkacak
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır ve 2. el araba kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Nargile kafeler ne zaman açılıyor? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?
- Detaylar belli oldu! Düğünlerde oyun olacak mı? Düğün salonlarında halay çekilecek mi? İşte yeni düğün genelgesi
- Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?
- Tekirdağ Hayrabolu TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Hayrabolu kura çekilişi sorgulama
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Çorlu TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?