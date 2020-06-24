24 Haziran 2020, Çarşamba
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Karabük’te minibüsteki yolcunun korona olduğunu sanıp polisi aradılar

’te yolcular minibüse binen 72 yaşındaki Durmuş Altınbaş'ın  belirtisi gösterdiğini düşünüp, durumu polise bildirdi. Minibüsten indikten sonra kent merkezinde bulunan Durmuş Altınbaş'ın sağlık durumunun, ambulansta yapılan kontrolde iyi olduğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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KORONA OLDUĞUNU SANIP POLİSİ ARADILAR!

'te öğle saatlerinde evinden çıkan Durmuş Altınbaş, kent merkezine gitmek için minibüse bindi. Minibüste bulunan yolcular, Durmuş Altınbaş'ın belirtisi gösterdiğini düşünüp, durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

Minibüsten inen Durmuş Altınbaş kent merkezinde işlerini hallederken, polis ve sağlık ekipleri ise kendisini aramaya başladı. Bu sırada iş yerinden çıkan Altınbaş'ı fark eden ekipler, ambulansa aldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Durmuş Altınbaş, ambulanstan indi.

"TÜM SONUÇLARIM İYİ ÇIKTI"

Yaşananların ardından konuşan Durmuş Altınbaş, "Minibüstekiler koronavirüs var demişler. Bende öyle bir şey yok. 2 ayda bir hastaneye gittim. Birisinde istifra ettim zehirlenmişim. Dün akşamda ateşim çıktı. Tahlil yaptırdım ve tüm sonuçlarım iyi çıktı. Gayet sağlıklıyım" diye konuştu.

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