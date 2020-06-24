24 Haziran 2020, Çarşamba
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Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için kritik uyarı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '''nın kuzey ve doğusu, Batı , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.'' ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020
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METEOROLOJİ'DEN MARMARA VE KARADENİZ İÇİN KRİTİK UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, 'nın kuzey ve doğusu, Batı , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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