24 Haziran 2020, Çarşamba
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İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de yol verme tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokak'ta karşı karşıya gelen iki araçta bulunan kişiler arasında, yol verme tartışması yaşandı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020
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İSTANBUL'DA YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ: 3 YARALI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran bir kişi, diğer araçta bulunan Sergen A. ile Sertaç Y'nin kafasına dipçikle vurarak, Beyhan K'yı ise ateş ederek yaraladı.

Yaralanan 3 kişi, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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