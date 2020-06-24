İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran bir kişi, diğer araçta bulunan Sergen A. ile Sertaç Y'nin kafasına dipçikle vurarak, Beyhan K'yı ise ateş ederek yaraladı.

Yaralanan 3 kişi, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.