Son dakika: Barış Pınarı Bölgesi'nde sivillere alçak saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi... MSB: Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı.
Son dakika haberi... MSB: Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı. pic.twitter.com/oNq8vQh6Zs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2020
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