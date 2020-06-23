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Son dakika: Barış Pınarı Bölgesi'nde sivillere alçak saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... : Terör örgütü /, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. bölgesindeki ’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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BARIŞ PINARI BÖLGESİ'NDE SİVİLLERE ALÇAK SALDIRI

Son dakika haberi... : Terör örgütü /, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. bölgesindeki 'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı.

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