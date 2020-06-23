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Tüyler ürperten görüntü! 318 metre yükseklikten yıldırımın düşme anı görüntülendi

Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ!

Kentte bugün gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sırasında gökyüzünü siyah bulutlar kapladı.

Tüyler ürperten görüntü! 318 metre yükseklikten yıldırımın düşme anı görüntülendi | VİDEO TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ! 318 METRE YÜKSEKLİKTEN YILDIRIMIN DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLENDİ | VİDEO

Gelibolu'daki Sütlüce ile Lapseki'deki Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan bir işçi, cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı.

Bu sırada köprü ayaklarının yapımında kullanılan vinç kadraja girdiğinde, gök gürültüsü ile birlikte boğaza düşen yıldırım kameraya yansıdı.

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